Roblox Aktie
WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033
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30.07.2026 11:22:00
Digital Services Act: EU will offenbar ChatGPT und Roblox strenger kontrollieren
ChatGPT und Roblox erreichen monatlich über 45 Millionen EU-Nutzer. Die EU-Kommission plant daher die Einstufung als VLOP und damit strengere Aufsicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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