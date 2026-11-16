Digital Telecommunications Infrastructure Fund Foreign Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Digital Telecommunications Infrastructure Fund Foreign Registered hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,290 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Digital Telecommunications Infrastructure Fund Foreign Registered 3,69 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,64 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at