Digital Telecommunications Infrastructure Fund Foreign Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Digital Telecommunications Infrastructure Fund Foreign Registered hat am 18.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 THB, nach 0,280 THB im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 3,71 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 4,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,54 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,408 THB je Aktie sowie einen Umsatz 3,66 Milliarden THB prognostiziert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,13 THB, nach 1,10 THB im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 14,44 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Digital Telecommunications Infrastructure Fund Foreign Registered einen Umsatz von 14,17 Milliarden THB eingefahren.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 1,07 THB je Aktie sowie einen Umsatz von 14,25 Milliarden THB festgelegt.

Redaktion finanzen.at