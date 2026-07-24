Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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24.07.2026 10:00:15
Digital tracken statt manuell scannen: RFID-Technologie automatisiert Ausfuhrkontrolle von Neufahrzeugen
+++ BMW Group Werk Regensburg führt digitales Tracking im Fahrzeugversand ein +++ kontaktlose Lkw-Schleuse nutzt in Neufahrzeugen RFID-Technologie +++ Ausfuhr von Fahrzeugen schneller, exakter und kostengünstiger +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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