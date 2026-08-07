Digital Turbine gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Digital Turbine lud am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,130 USD erwirtschaftet worden.

Digital Turbine hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 166,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 130,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at