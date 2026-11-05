Digital Turbine Aktie
WKN DE: A14MRK / ISIN: US25400W1027
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05.11.2026 19:26:10
Digital Turbine Names Daniel Lentz As CFO
(RTTNews) - On Thursday, Digital Turbine (APPS) appointed Daniel Lentz as Chief Financial Officer, effective November 30, 2026.
He joins as the company expands its global engineering, product development and data-driven solutions following a renewed mission and brand identity earlier this year.
Lentz brings 25 years of experience in finance, operations and investor relations, including public-company financial reporting and capital markets.
As CFO, he will oversee DT's global finance operations, legal functions and corporate operations.
Lentz most recently served as CFO and COO of SaaS e-commerce platform Commerce.com. He joined in 2018 as Vice President of Finance and Investor Relations, helped lead its IPO, improved profitability and cash flow, and later oversaw finance, audit, legal, IT, data and operations.
On the Nasdaq, the shares were trading 1.36 percent up at $9.67.
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