Digital Turbine vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Digital Turbine lud am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 151,4 Millionen USD gegenüber 134,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at