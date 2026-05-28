Digital Turbine veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Digital Turbine hat am 26.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Digital Turbine hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,180 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Digital Turbine mit einem Umsatz von insgesamt 142,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19,64 Prozent gesteigert.

Digital Turbine hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,890 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 490,51 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 565,25 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at