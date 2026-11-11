Digital Turbine zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Digital Turbine hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,28 Prozent auf 178,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 140,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at