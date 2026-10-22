Digital Utilities Ventures präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Digital Utilities Ventures hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite standen 0,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at