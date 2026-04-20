Digital Utilities Ventures stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Digital Utilities Ventures stellte am 17.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 116,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at