Digital Utilities Ventures zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Digital Utilities Ventures hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite hat Digital Utilities Ventures im vergangenen Geschäftsjahr 2,00 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 412,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Digital Utilities Ventures 0,39 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at