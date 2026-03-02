Digital World Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Digital World Acquisition A lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,0 Millionen USD ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,800 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -2,360 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,68 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,62 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at