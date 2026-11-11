Digital World Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Digital World Acquisition A lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 1,34 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Digital World Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,200 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Digital World Acquisition A 3,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 206,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at