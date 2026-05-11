Digital World Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Digital World Acquisition A hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Digital World Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,47 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 0,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at