Digital World Acquisition A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Digital World Acquisition A veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Digital World Acquisition A -0,100 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at