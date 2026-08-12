Digital World Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Digital World Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 89,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Digital World Acquisition A einen Umsatz von 0,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at