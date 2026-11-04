Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
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04.11.2026 07:00:00
Digitalbank Revolut gründet eigene Niederlassung in Österreich
Das Institut will zur Hauptbank der Österreicher werden. 2027 soll der operative Start erfolgenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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