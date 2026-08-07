DigitalBridge stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DigitalBridge lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,15 USD. Im Vorjahresviertel hatte DigitalBridge 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 222,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 99,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DigitalBridge einen Umsatz von 111,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at