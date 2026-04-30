DigitalBridge veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DigitalBridge lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DigitalBridge noch ein Gewinn pro Aktie von -0,010 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 117,0 Millionen USD – ein Plus von 157,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DigitalBridge 45,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at