Digitale DELFI-Plattform von Schlumberger von Northern Lights JV für CO2-Projekt gewählt

Schlumberger wird die kognitive E&P-Umgebung DELFI* für das norwegische CO 2 -Projekt des Joint Venture Northern Lights (NL) bereitstellen, um die Arbeitsabläufe im Untergrund und die längerfristige Modellierung und Überwachung der CO 2 -Sequestrierung zu optimieren. NL wurde gegründet, um die weltweit erste quelloffene CO 2 -Transport- und -Speicherinfrastruktur zu entwickeln, die der europäischen Industrie Möglichkeiten für eine beschleunigte Dekarbonisierung bietet, mit dem Ziel, je nach Marktnachfrage bis zu fünf Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr zu speichern.

Für den Transport und die Speicherung von CO 2 werden die digitalen Lösungen von Schlumberger für die unterirdische Kennzeichnung und Simulation dynamischer Reservoirs verwendet, die entscheidend für die Ermittlung der Kapazität der Speicherstätte und das Potenzial für die Injektion und Verwahrung von Flüssigkeiten sind. Außerdem sollen die Lösungen für die Entwicklungsplanung, operative Funktionen, Bewertungen und Beobachtungszwecke verwendet werden.

"Northern Lights hat das riesige Potenzial der digitalen Technologien von Schlumberger erkannt, um Entscheidungen im Schnellverfahren zu treffen und Verfahren zum Transport und zur Speicherung von CO 2 die Risiken zu nehmen", kommentiert Rajeev Sonthalia, President Digital & Integration bei Schlumberger. "Die Technologie ermöglicht eine in hohem Grade automatische und autonome Datenanalyse und operative Prozesse, wodurch Northern Lights seine Ende-zu-Ende-Workflows beschleunigen und mittels KI und Hochleistungsrechnern eine Zunahme der operativen Effizienz und Performance erreichen kann."

Die DELFI-Umgebung ermöglicht sofortigen Zugriff auf Abonnements und Plug-ins für die CO 2 -Transport- und Speichertechnologie. Auch ist damit das Hosten weiterer Drittanwendungen möglich, darunter die nahtlose Integration mit der OSDU™-Datenplattform. Ihre Auswahl petrotechnischer Anwendungen und digitaler Lösungen wird die Northern-Lights-Teams bei der Planung und bei operativen Aktivitäten unterstützen. Somit kann eine Zusammenarbeit in einer kollaborativen Umgebung erfolgen.

Northern Lights gehört Longship an, der größten norwegischen Klimainitiative, die ein umfassendes Projekt zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) vorsieht, das Abscheidung, Transport und Speicherung von CO 2 beinhaltet. Der Beginn von Operationen zur Kohlenstoffabscheidung ist für das Jahr 2024 geplant, wobei eine Jahreskapazität von 1,5 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr und die Möglichkeit einer Erweiterung von zusätzlichen 3,5 Millionen Tonnen vorgesehen sind. Die Europäische Union hat NL als Projekt von Gemeinschaftsinteresse klassifiziert – somit als zentrales, grenzübergreifendes Infrastrukturprogramm, das europäische Energiesysteme verbindet, um die Energie- und Klimaziele zu erreichen.

Schlumberger bietet umfassende, branchenführende digitale Lösungen zur Unterstützung komplexer, multidisziplinärer CO 2 -Speicher-Workflows, von der Prozessmodellierung auf der Abscheidungs- und Transportseite bis hin zu unterirdischen Studien und unterirdischer Überwachung. Die Erfahrung des Unternehmens mit der Abscheidung, Verwendung und Speicherung von Kohlenstoff (CCUS) umfasst mehr als 20 Jahre. Dazu gehören Beratung und Projektimplementierungen bei CCUS-Projekten weltweit.

