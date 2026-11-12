KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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12.11.2026 17:28:00
Digitale Medienordnung: Länder wollen Big Tech und KI streng regulieren
Ein Digital-Staatsvertrag soll journalistische Inhalte in Feeds privilegieren, KI-Systeme in die Pflicht nehmen und das Medienkonzentrationsrecht reformieren.
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