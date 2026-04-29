KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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29.04.2026 16:32:00
Digitale Rasterfahndung: Regierung stimmt für Biometrie-Abgleich und KI-Analysen
Die Bundesregierung will BKA und Bundespolizei die automatisierte Rasterfahndung im Netz erlauben. Kritiker warnen vor Massenüberwachung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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