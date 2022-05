Digitale Simulationen mit "CAVE": Dacia Jogger: Virtuelle Realität perfektioniert Raumkonzept

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Renault S.A."

Im virtuellen Raum zum perfekten Innenraum: Das geräumige Interieur des Dacia Jogger (Gesamtverbrauch kombiniert: 7,8-5,6 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 138-118 g/km)1 entstand mit Hilfe modernster Virtual-Reality-Technik. CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) lautet der Name des Tools, das die Dacia Entwickler im Technischen Zentrum in Titu in Südrumänien einsetzten, um Modularität und Platzangebot des Fahrzeuginnenraums zu optimieren, noch ehe ein physischer Prototyp existierte. Schon während der Entwurfsphase konnten die Designer und ausgesuchte Tester in einer digitalen Simulation des Innenraums Platz nehmen und diesen im Detail verfeinern.