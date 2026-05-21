KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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21.05.2026 18:43:00
Digitale Souveränität: Bund vergibt 250-Millionen-KI-Cloud-Auftrag
Das Digitalministerium besiegelt den Aufbau einer eigenen KI-Plattform. Nach einer zurückgezogenen Klage von Adesso teilen sich T-Systems und SVA den Auftrag.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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