Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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13.05.2026 16:21:00
Digitale Souveränität: Verfassungsschutz kauft europäische Palantir-Alternative
Das Bundesamt für Verfassungsschutz setzt bei der Datenanalyse künftig auf Software aus Frankreich statt auf die umstrittene US-Technologie von Palantir.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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