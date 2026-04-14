Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
14.04.2026 17:33:00
Digitale Souveränität: Wildberger will weniger Microsoft und Palantir
Digitalminister Wildberger forciert die Unabhängigkeit von US-Tech-Riesen, setzt auf einen „IT-Videoschiedsrichter“ und plant europäische Palantir-Alternative.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
09.04.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.04.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
09.04.26
|Palantir-Aktie im Minus: Bericht über NHS-Zugänge für Mitarbeiter sorgt für Kritik (finanzen.at)
|
09.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
09.04.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09.04.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
09.04.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
08.04.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)