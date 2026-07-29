SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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29.07.2026 06:51:00
Digitale Trinkgeldabfrage: Kommt sie auch im Einzelhandel?
Ein Trinkgeld gibt man gerne für guten Service. Im Einzelhandel könnte er auch honoriert werden – wie im Restaurant mit Trinkgeldvorschlag am Zahlterminal. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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