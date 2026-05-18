DIGITALIFT gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DIGITALIFT hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,29 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,21 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 852,2 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 5,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 900,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at