DIGITALIFT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

DIGITALIFT lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 5,40 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DIGITALIFT noch ein Gewinn pro Aktie von 47,43 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 728,8 Millionen JPY – eine Minderung von 16,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 873,3 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at