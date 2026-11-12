Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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12.11.2026 12:41:00
Digitalisierung der Bundesverwaltung: Ministerium erzwingt Standards per Veto
Die Bundesregierung erzwingt mit einem neuen Veto-Recht gemeinsame Standards und will Doppelentwicklungen stoppen. Ausnahmen für Medienbrüche bleiben bestehen.
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