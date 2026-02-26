|
26.02.2026 16:36:38
Digitalminister plant bundesweite Bürger-App
BERLIN (dpa-AFX) - Digitalminister Karsten Wildberger plant eine bundesweite Bürger-App für staatliche Dienstleistungen. Wie das "Handelsblatt" meldete, sprach der CDU-Politiker darüber bei einer Veranstaltung der Zeitung in Berlin. Über das zentrale Serviceportal könnten künftig Anträge gestellt oder Termine gebucht werden. Details wolle der Minister aber erst im Juni oder Juli vorstellen. "Das wird krass", zitiert die Zeitung den CDU-Politiker mit Blick auf das kommende Jahr.
Wildberger hatte schon vor Monaten Jahr angekündigt, einen "App Store für die Verwaltung" einzurichten, mit einer Basis-App, die auch Bürgerinnen und Bürger nutzen könnten. Jetzt schreibt das "Handelsblatt" die neue App solle zusammen mit der sogenannten Wallet, der digitalen Brieftasche, das Verhältnis zwischen Bürger und Staat grundlegend verändern. In dieser elektronischen Brieftasche sollen künftig Personalausweis, Führerschein oder Altersnachweise sicher auf dem Smartphone gespeichert werden können.
Die Nutzung bleibe freiwillig. "Es geht nicht darum, dass der Staat alles weiß, sondern dass jeder selbst entscheiden kann, wie er die digitalen Dienste nutzt", sagte Wildberger laut "Handelsblatt"./vsr/DP/jha
