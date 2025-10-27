Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|
27.10.2025 14:37:38
Digitalminister Wildberger lädt zu Glasfasertreffen
BERLIN (dpa-AFX) - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat für Dienstag Spitzenvertreter der Telekommunikationsbranche, Länder und Kommunen zu Gesprächen über eine Beschleunigung des Glasfaserausbaus in Deutschland eingeladen. Ein Ministeriumssprecher bestätigte das Treffen. Es gehe darum, "sich offen über die Herausforderungen beim Ausbau digitaler Infrastrukturen auszutauschen". Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" berichtet.
Diskutiert werden solle unter anderem über Wege zum Umstieg von Kupfer- auf Glasfaserkabel. Zudem geht es den Angaben zufolge um Verhandlungen über eine Vereinbarung zur Fortschrittsmessung bei Ausbauzielen. Zugesagt für das Gespräch haben demnach verschiedene Landesminister und Vorstandschefs von Telekommunikationsunternehmen, wie Telekom-Deutschlandchef Rodrigo Diehl, Vodafone-Deutschlandchef Marcel de Groot und Deutsche-Glasfaser-Chef Andreas Pfisterer.
Treffen dieser Art sollen nach Ministeriumsangaben künftig regelmäßig stattfinden, "um den Austausch zwischen den Beteiligten des Glasfaser- und Mobilfunkausbaus zu fördern"./jr/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Deutsche Telekom präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.25
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
28.10.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
28.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse Frankfurt: DAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
28.10.25
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 in Rot (finanzen.at)
|
28.10.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: So steht der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Vodafone Group PLCmehr Analysen
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Vodafone Group Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Vodafone Group Underperform
|Bernstein Research
|14.10.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|07.07.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.05.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|Vodafone Group Underperform
|Bernstein Research
|24.07.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Vodafone Group Neutral
|UBS AG
|09.07.25
|Vodafone Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|21,85
|-1,35%
|Deutsche Telekom AG
|28,88
|-0,52%
|Vodafone Group PLC
|1,04
|-0,33%