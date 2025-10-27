Vodafone Group Aktie

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

27.10.2025 14:37:38

Digitalminister Wildberger lädt zu Glasfasertreffen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat für Dienstag Spitzenvertreter der Telekommunikationsbranche, Länder und Kommunen zu Gesprächen über eine Beschleunigung des Glasfaserausbaus in Deutschland eingeladen. Ein Ministeriumssprecher bestätigte das Treffen. Es gehe darum, "sich offen über die Herausforderungen beim Ausbau digitaler Infrastrukturen auszutauschen". Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" berichtet.

Diskutiert werden solle unter anderem über Wege zum Umstieg von Kupfer- auf Glasfaserkabel. Zudem geht es den Angaben zufolge um Verhandlungen über eine Vereinbarung zur Fortschrittsmessung bei Ausbauzielen. Zugesagt für das Gespräch haben demnach verschiedene Landesminister und Vorstandschefs von Telekommunikationsunternehmen, wie Telekom-Deutschlandchef Rodrigo Diehl, Vodafone-Deutschlandchef Marcel de Groot und Deutsche-Glasfaser-Chef Andreas Pfisterer.

Treffen dieser Art sollen nach Ministeriumsangaben künftig regelmäßig stattfinden, "um den Austausch zwischen den Beteiligten des Glasfaser- und Mobilfunkausbaus zu fördern"./jr/DP/mis

