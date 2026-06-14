KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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14.06.2026 12:33:00
Digitalminister Wildberger ließ Reden und Gastbeiträge von KI schreiben
Manchmal teilweise, manchmal komplett – einige Beiträge von Karsten Wildberger stammen aus einem Chatbot. Sein Haus hat das bestätigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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