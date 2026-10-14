SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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14.10.2026 08:09:00
Digitalministerium stellt klar: Kein Rückzug bei KI-Projekt mit SAP und Mistral
Das Digitalressort widerspricht Berichten über einen Projekt-Stopp mit Mistral: Die Zusammenarbeit laufe unverändert, der Bund setze weiter auf europäische KI.
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Nachrichten zu SAP SE
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Analysen zu SAP SE
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|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
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|22.09.26
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