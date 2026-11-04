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04.11.2026 01:42:14

DigitalOcean: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 3, 2026, DigitalOcean (NYSE:DOCN) raised its revenue outlook for both full-year 2026 and 2027. It's accelerating top-line growth. Expanding software returns on cloud infrastructure drive higher long-term operating margins. Three takeaways from the call stand out for long-term investors.

Customers building software powered by artificial intelligence (AI) rely on complete cloud services rather than stand-alone graphics processing units (GPUs), which are microchips designed for complex computations. Integrating essential cloud tools with hardware drives higher multiproduct usage across the customer base.

Maximizing revenue yield per megawatt of data center capacity allows cloud providers to expand profitability without relying solely on physical infrastructure additions. Software capabilities and higher-margin services increase annual recurring revenue (ARR), a metric measuring the annualized value of recurring customer contracts.

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