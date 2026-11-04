DigitalOcean: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DigitalOcean hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,37 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 321,2 Millionen USD gegenüber 229,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at