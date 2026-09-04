DigitalOcean Aktie
WKN DE: A2QRZ4 / ISIN: US25402D1028
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04.09.2026 20:00:01
DigitalOcean CEO Padmanabhan Srinivasan Sells 20,483 Shares for $2.2 Million
Padmanabhan “Paddy” Srinivasan, Chief Executive Officer of DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN), reported the disposition of 20,483 shares in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($109.24); post-transaction value based on Sept. 03, 2026, market close ($109.40).DigitalOcean Holdings, Inc. operates as a leading cloud infrastructure provider with a $11.0 billion market capitalization and TTM revenue of $1.0 billion, demonstrating significant scale and profitability with TTM net income of $235.2 million. The company has established a differentiated market position by focusing on developer-friendly infrastructure and tools that lower barriers to entry for smaller organizations, competing effectively against larger cloud providers through superior ease of use and cost efficiency. With 1,462 employees and a global infrastructure footprint, DigitalOcean continues to capture market share in the rapidly expanding cloud computing sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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