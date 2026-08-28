DigitalOcean Aktie
WKN DE: A2QRZ4 / ISIN: US25402D1028
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28.08.2026 14:52:02
DigitalOcean CEO Srinivasan Sells 5,697 Shares for $736,000
Padmanabhan T. Srinivasan, Chief Executive Officer of DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN), sold 5,697 shares of common stock on Aug. 17, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($129.11); post-transaction value based on Aug. 17, 2026, market close ($135.28).DigitalOcean Holdings is a leading cloud infrastructure provider with a market capitalization of $14 billion and TTM revenue of $1 billion, demonstrating significant scale and profitability, with TTM net income of $235 million. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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