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12.08.2026 22:00:01

DigitalOcean Director Adelman Sells 4,200 Shares for $521,000

Warren J. Adelman, a Director at DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN), sold 4,200 shares of common stock on August 7, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($124.01); post-transaction value based on August 07, 2026 market close ($124.15).DigitalOcean Holdings, Inc. operates as a global cloud infrastructure provider with significant scale, evidenced by $1.0 billion in TTM revenue and a $13.6 billion market capitalization. The company has demonstrated strong profitability with $235.2 million in TTM net income, reflecting a net margin of 23.52%. DigitalOcean's competitive positioning centers on delivering simplified, developer-friendly cloud services at competitive price points, targeting the underserved market segment of individual developers and SMBs that require enterprise-grade infrastructure without enterprise complexity.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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