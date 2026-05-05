DigitalOcean Aktie
WKN DE: A2QRZ4 / ISIN: US25402D1028
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05.05.2026 13:23:18
DigitalOcean Holdings, Inc. Bottom Line Retreats In Q1
(RTTNews) - DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) revealed a profit for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $15.77 million, or $0.15 per share. This compares with $38.20 million, or $0.39 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 22.4% to $257.91 million from $210.70 million last year.
DigitalOcean Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $15.77 Mln. vs. $38.20 Mln. last year. -EPS: $0.15 vs. $0.39 last year. -Revenue: $257.91 Mln vs. $210.70 Mln last year.
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