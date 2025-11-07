DigitalOcean präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DigitalOcean hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat DigitalOcean mit einem Umsatz von insgesamt 229,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 198,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,69 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at