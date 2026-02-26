DigitalOcean stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DigitalOcean präsentierte in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 204,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 242,4 Millionen USD ausgewiesen.

DigitalOcean hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,890 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 901,43 Millionen USD – ein Plus von 15,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem DigitalOcean 780,62 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 2,05 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 896,77 Millionen USD, befunden.

Redaktion finanzen.at