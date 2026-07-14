Datado a Aktie

Datado a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035

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14.07.2026 22:35:01

DigitalOcean vs. Datadog: What the Revenue Trends of These Tech Companies Reveal for Investors

DigitalOcean (NYSE:DOCN) provides a global cloud computing environment that delivers on-demand infrastructure and developer tools to individuals and small businesses.It launched an inference engine for agentic workloads in April 2026, while reporting 6% net income margin for the quarter ended March 31, 2026.Datadog (NASDAQ:DDOG) offers a cloud-based monitoring and analytics solution that automates infrastructure oversight and application tracking for developers and operations personnel.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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