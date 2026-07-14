Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
|
14.07.2026 22:35:01
DigitalOcean vs. Datadog: What the Revenue Trends of These Tech Companies Reveal for Investors
DigitalOcean (NYSE:DOCN) provides a global cloud computing environment that delivers on-demand infrastructure and developer tools to individuals and small businesses.It launched an inference engine for agentic workloads in April 2026, while reporting 6% net income margin for the quarter ended March 31, 2026.Datadog (NASDAQ:DDOG) offers a cloud-based monitoring and analytics solution that automates infrastructure oversight and application tracking for developers and operations personnel.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-
|
14.07.26
|S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.07.26
|Freitagshandel in New York: Letztendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
10.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
10.07.26
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.at)
|
10.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.07.26