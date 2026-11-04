Digitide Solutions: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Digitide Solutions hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 INR je Aktie generiert.

Digitide Solutions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,60 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,64 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at