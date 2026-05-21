Digitide Solutions stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Digitide Solutions hat sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,85 INR gegenüber -0,620 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,21 Prozent auf 8,00 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,100 INR. Im Vorjahr hatten 7,76 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 32,69 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 30,80 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at