Digjam hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Digjam lud am 23.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Digjam hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,36 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,83 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 82,1 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Digjam einen Umsatz von 61,8 Millionen INR eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,500 INR beziffert. Im Vorjahr waren -5,300 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Digjam im vergangenen Geschäftsjahr 332,79 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 82,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Digjam 181,98 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at