Digjam stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Digjam hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Digjam ein EPS von -0,870 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 29,79 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 99,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 141,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at