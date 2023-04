DIHK: Deutsche Unternehmen investieren wenig im Ausland

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Aufgrund der gestiegenen Energiepreise und der gebremsten Weltkonjunktur investieren deutsche Industrieunternehmen aktuell im Ausland weniger. Zugleich will fast jeder dritte Industriebetrieb mit Investitionsplänen im Ausland damit vor allem Kosten sparen. Das ist das Ergebnis einer Sonderauswertung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) zu den Auslandsinvestitionen der deutschen Industrie. "Starke Auslandsinvestitionen deutscher Unternehmen sind grundsätzlich eine gute Sache. Denn sie sichern bei der international eng vernetzten deutschen Wirtschaft auch die Standorte im Inland", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier.

"Allerdings sehen wir aktuell zwei bedenkliche Entwicklungen: Mit nur noch 41 Prozent der Industriebetriebe wollen derzeit so wenige Unternehmen im Ausland investieren wie zuletzt 2009", sagte er. "Und bei den Motiven ist neben den klassischen Beweggründen wie Kundenbindung und Markterschließung die Kostenersparnis wieder auf dem Vormarsch."

Von den Industrieunternehmen mit Investitionsplänen im Ausland nannten laut den Angaben 32 Prozent "Kostenersparnis" als Motiv - ein sprunghafter Anstieg im Vergleich zum Vorjahreswert von 26 Prozent. "Einen solch hohen Wert hatten wir zuletzt 2008", so Treier. Bei den kleineren Unternehmen mit weniger als 500 Beschäftigten sei dieser Anteil mit gut einem Drittel fast so hoch wie im Jahr 2004, als Deutschland noch als "kranker Mann Europas" gegolten habe. "Deshalb sollten wir diese Zahlen sehr ernst nehmen", forderte Treier. "Es sind Anzeichen einer schleichenden Produktionsverlagerung."

Weckruf an die Politik

Bei kleineren Unternehmen unter 500 Beschäftigten geben der Auswertung zufolge 33 Prozent nach 27 Prozent im Vorjahr Kostenersparnis als Investitionsgrund an. Auch bei großen Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten werde das Kostenmotiv bedeutender (30 Prozent nach zuvor 26 Prozent), liege allerdings noch weit unter dem Rekordwert von 44 Prozent im Jahr 2004. "Fast jedes dritte Unternehmen, das im Ausland investieren will, reagiert damit auf die sich verschlechternde Kostenstruktur in Deutschland. Das sollte ein Weckruf an die Politik sein, die Standortbedingungen in Deutschland zu verbessern", so Treier.

Insgesamt wollten zu Jahresbeginn 2023 nur noch 41 Prozent der Industriebetriebe im Ausland investieren - der niedrigste Wert seit 2009. "Den Unternehmen setzen dabei insbesondere der russische Krieg in der Ukraine und die deutlich gestiegenen Energiepreise, aber auch die schwierigen Jahre der Corona-Pandemie sehr zu", konstatierte Treier. Auch beim Auslandsengagement täten sich vor allem kleinere Unternehmen derzeit schwer. Nur 33 Prozent der Betriebe bis 500 Beschäftigte planten Investitionen außerhalb Deutschlands - ein neuer Tiefstwert. Besonders stark rückläufig sei die Auslandsaktivität bei Ge- und Verbrauchsgüterherstellern mit 33 Prozent.

"Insgesamt lassen die Ergebnisse der Umfrage nichts Gutes erwarten", erklärte Treier. Im In- und Ausland werde bei den Investitionen gebremst agiert. Hohe Energiekosten, lange Genehmigungsverfahren, Fachkräftemangel und eine häufig unzulängliche Infrastruktur belasteten die Position der Unternehmen in Deutschland. "Die Politik muss diese strukturellen Probleme angehen, sonst beginnt das industrielle Fundament in Deutschland zu bröckeln", mahnte der DIHK-Außenwirtschaftschef.

