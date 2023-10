DIHK drängt EU-Spitzen zu verlässlichen Handelsabkommen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat vor dem informellen EU-Gipfel am Freitag in Granada den Abschluss verlässlicher Handelsabkommen angemahnt. "Die deutsche Wirtschaft ist in hohem Maße auf ihre enge internationale Vernetzung angewiesen. Dies sollten die europäischen Staats- und Regierungschefs bei ihrem wichtigen Strategiegipfel unbedingt berücksichtigen", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Die Unternehmen brauchten endlich den Abschluss von Handelsabkommen mit so wichtigen Partnern wie dem Mercosur oder im Indopazifik. "Ansonsten wird die Diversifizierung von Lieferketten unnötig ausgebremst", warnte Treier.

Die Notwendigkeit, strategische Abhängigkeiten stärker zu analysieren und abzubauen, liege angesichts der Erfahrungen der Coronavirus-Pandemie und des Ukraine-Kriegs auf der Hand und sei auch bei der deutschen Wirtschaft oben auf der Agenda. "Ein besserer Marktzugang und verlässliche und faire Handelsregeln durch neue Abkommen sind dafür aber eine Grundvoraussetzung", betonte er. Beim Ausbau der Diversifizierung sollte allerdings der wirtschaftlichen Entkopplung von bereits wichtigen Handelspartnern wie China kein Vorschub geleistet werden. Auch sollte die Anpassung von Lieferketten und Geschäftsbeziehungen vor allem der unternehmerischen Entscheidung unterliegen.

Staatliche Diversifizierungspflichten und Produktionsvorgaben gelte es "in vernünftigen Bahnen zu halten". Der Bedarf für staatlichen Prüfungen von Auslandsinvestitionen (Outbound Investment Screening) über bereits existierende Exportkontrollinstrumente hinaus sei "aus Sicht der allermeisten deutschen Unternehmen kaum ersichtlich", hob Treier hervor. Die Unternehmen brauchten vielmehr Unterstützung durch verlässliche Handelsregeln und ein bürokratiearmes Regulierungsumfeld, um Absatz- und Bezugsquellen besser zu diversifizieren - "um also das auch von der Politik geforderte De-Risking betreiben zu können".

October 05, 2023 04:34 ET (08:34 GMT)